Il coronavirus sorprende l’hockey ticinese. I Rockets devono in effetti fare i conti con un caso positivo in squadra. «Il giocatore - ci spiega il direttore sportivo Sebastien Reuille - non si è sentito bene mercoledì, dopo che la sera prima si era normalmente allenato con i compagni». Da quel momento, tiene a precisare il ds, la persona interessata non è più scesa sul ghiaccio, sottoponendosi al test del tampone ed evitando di entrare in contatto con il resto della formazione biaschese. Quest’ultima, però, in pista ci è tornata. E qui, se vogliamo, risiede il problema. I Rockets giovedì sera si sono recati a Zugo per sfidare l’Academy in amichevole. Lo hanno fatto senza ancora conoscere l’esito dell’esame a cui si era sottoposto il proprio elemento. La doccia fredda è quindi arrivata a match in corso. «Non appena saputo della positività del giocatore ho avvertito la Lega e i colleghi a Zugo, dove si era appena concluso il primo tempo. Per ovvie ragioni legate alla prudenza le squadre hanno dunque deciso di non proseguire l’incontro».