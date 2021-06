Dopo lo scorso campionato, disputato praticamente a porte chiuse, l’auspicio dell’Hockey Club Lugano è quello del ritorno alla condivisione della partita con le persone più care, i familiari, gli amici, i colleghi. Con la grafica e lo slogan “ Io torno a casa ”, realizzato in occasione della campagna abbonamenti 2021/2022, il club bianconero ha quindi simbolicamente voluto sostituire la giustificata raccomandazione delle autorità in piena pandemia “ Io resto a casa” con un più entusiastico “ Io torno a casa ”.

L’invio a domicilio raggiunge non solo i circa 3'000 tesserati che nella stagione 2020/21 avevano compiuto un atto di fede, sostenendo il club in un frangente storico difficile. A ricevere la documentazione sono infatti anche gli abbonati della stagione 2019/20 che l’HCL non ha voluto dimenticare. Per rendere più confortevole il loro ritorno a casa, è stato fatto tutto il possibile per offrire loro lo stesso posto a sedere o un posto a sedere il più vicino possibile a quello occupato nel campionato 2019/20.