L’Hockey Club Lugano ha ingaggiato con un contratto valido fino al 15 novembre il difensore svedese Tim Heed (182 cm x 84 kg). Nato a Göteborg il 27 gennaio 1991, nelle ultime due stagioniha militato in NHL ai San José Sharks. Heed è cresciuto in patria nel settore giovanile del Södertälje dove si è messo in particolare evidenza - miglior realizzatore tra i difensori della categoria U20 - tanto da guadagnarsi il draft nel 2010 da parte degli Anaheim Ducks. Dopo aver indossato le maglie del Södertälje, dei Växjö Lakers e dei Malmö Redhawks, Tim ha conquistato un titolo svedese (2013-14) e giocato altre due finali della SHL (2014-15 e 2015-16) con lo Skelleftea. Le sue qualità, in particolar modo il suo istinto offensivo e le sue doti di playmaker in powerplay (244 partite, 26 reti, 78 assist) gli sono valse nel 2015 il titolo di difensore dell’anno della SHL (Salming Trophy) e lo hanno proiettato nella NHL, dove nel 2016 ha firmato un contratto con i San José Sharks. Nelle quattro stagioni giocate in California, Heed ha disputato complessivamente 108 partite (29 punti) in NHL con i San José Sharks e 84 partite (74 punti) in AHL con i San José Barracuda. Il nuovo difensore bianconero raggiungerà Lugano il 1. settembre.