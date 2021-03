Oggi pomeriggio, alla PostFinance Arena, Lugano e Berna tornano ad affrontarsi per la seconda volta in due giorni, la terza in questo mese di marzo, la quarta e ultima in questa regular season. Fin qui i bianconeri hanno dettato legge, imponendosi tre volte su tre con 10 gol segnati e solo 2 subiti. Ieri sera è finita 4-1, con doppiette di Dario Bürgler e Tim Heed. Il difensore svedese, anche autore di un assist, è stato il grande protagonista del match ed ha portato a 12 il suo bottino di reti stagionali. Era dalla regular season 2012-13 che un difensore luganese non raggiungeva una cifra simile. Allora toccò al finlandese Ilkka Heikkinen, capace di arrivare a quota 14: «Sono contento», afferma Heed. «Ho saputo sfruttare due buone occasioni. Ma la nostra è stata una vittoria di gruppo».

Già, a convincere è stata tutta la squadra di Serge Pelletier, solida e determinata dall’inizio alla fine. Il Lugano - decisamente più reattivo e concreto dei padroni di casa - non ha sofferto la settimana abbondante di inattività: «Era un’incognita, ma ci siamo fatti trovare pronti», afferma Heed. «Nel primo tempo siamo partiti un po’ a rilento, ma con il passare dei minuti ci siamo sciolti. Le due reti segnate alla fine del primo periodo ci hanno dato grande fiducia, permettendoci di controllare la sfida con autorità». Gli Orsi, invece, sono apparsi più imballati e fuori ritmo. Per loro, quella odierna sarà addirittura la quinta partita in sette giorni. «Quest’anno il calendario sta giocando un po’ di scherzi a tutti quanti», osserva Tim. «Ci concentriamo su noi stessi, senza illuderci che il Berna possa essere stanco o rassegnato. Mancano solo otto partite al termine della regular season, la parte più divertente e importante della stagione si sta avvicinando a grandi passi e noi dobbiamo sfruttare ogni occasione per perfezionare il nostro sistema di gioco e per conquistare la miglior posizione possibile in classifica».

Oggi, come detto, si replica a partire dalle 15.45: «La prima sfida è finita, abbiamo vinto, siamo soddisfatti del lavoro, ma adesso si ricomincia da capo», avverte lo scandinavo. «Dovremo dimenticarci in fretta di questo successo e rifocalizzarci su una nuova battaglia. Se non sapremo ripeterci, la vittoria di sabato perderà un po’ di valore». Dopo una notte di riposo in hotel, i bianconeri dovranno gestire bene le ore di avvicinamento alla partita: «La routine è diversa rispetto a una classica trasferta», conclude Tim Heed. «Probabilmente, dopo una buona colazione, faremo quattro passi nei dintorni dell’albergo per sciogliere un po’ le gambe e liberare la testa. Quattro chiacchiere tra compagni, due risate e poi via, tutti in pista per dare nuovamente il meglio di noi stessi». Durante la passeggiata nella capitale, Tim potrà contare su una guida esperta come Mark Arcobello, per quattro anni protagonista con la maglia degli Orsi: «Non avremo tempo per fare i turisti, in realtà. Magari ne approfitterò un’altra volta».