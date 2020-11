Non è mai stato messo nero su bianco con un comunicato stampa, ma è ufficiale. Tim Heed, il cui contratto scadeva il 15 novembre, ha rinnovato con il Lugano fino a fine campionato. Lo abbiamo incontrato in vista del match con il Ginevra, in programma martedì alla Cornèr Arena.

Colin Heed, 4 anni e mezzo, frequenta l’asilo a Lugano. «Conosce più parole in italiano di quante ne abbia imparate io in questi tre mesi», confessa papà Tim. «Pure la piccola Chloe, un anno e mezzo, è messa meglio di me», aggiunge il difensore svedese. «Sono loro i miei insegnanti. Fortunatamente avrò tempo fino alla primavera per recuperare terreno».

Non è più un segreto. Dopo 4 anni nei San Jose Sharks, Tim ha messo da parte, almeno per un po’, il suo sogno americano. «È bello sapere dove giocherò per il resto della...