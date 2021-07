Cambiamenti in vista in seno all’hockey club Ambrì-Piotta, con Tommaso Goi che diventerà il nuovo allenatore della squadra U15 Elit biancoblù. «Il classe ’90, cresciuto nelle giovanili del Varese e del Lugano, ha collezionato in carriera 104 presenze in Swiss League con le maglie del Sierre e dei Ticino Rockets e 193 in National League, di cui 185 in maglia biancoblù (condite da 5 gol e 14 assist), nonché due partecipazioni ai Mondiali con la maglia della Nazionale italiana», spiega il club in un comunicato. «Tommaso sostituisce alla guida degli U15 Elit il partente Benjamin Rogger, che la società ringrazia per l’ottimo lavoro svolto».