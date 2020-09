Giovedì, tra mille incertezze legate alla pandemia, scatterà finalmente il campionato di hockey 2020-21. Vi presentiamo le dodici squadre in ordine alfabetico, accompagnate dai nostri pronostici.

Ambrì PiottaCon la salvezza in tasca, il decimo posto e i pre-playoff sono un obiettivo concreto. La grossa novità è la rinuncia (forzata) a un difensore straniero, almeno all’inizio. Novotny, ingaggiato per i Rockets, è subito tornato in biancoblù. Con due portieri affidabili quali Conz e Ciaccio, la difesa conta sul carismatico Fora, oggi acciaccato, e su un solido gruppo di lavoratori. Da osservare la crescita di Rocco Pezzullo. In attacco, molto dipenderà dall’ambientamento del finlandese Nättinen e dalla vena realizzativa di D’Agostini e Flynn, poco appariscenti nelle amichevoli. Zwerger e Müller...