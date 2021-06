Il club leventinese e il difensore classe ’97 hanno raggiunto un’intesa per la trasformazione dell’opzione presente nel suo vecchio contratto, che l’HCAP aveva fatto valere per la stagione 2021-22, in un nuovo accordo valido per le prossime 3 stagioni. Tobias, 89 presenze in maglia biancoblù e 165 in totale in National League, si appresta a disputare la sua terza stagione in Leventina.