Sconfitta senza appello per i Biasca Ticino Rockets venerdì sera. Alla BiascArena la formazione di Swiss League è stata battuta per 3-0 dal Turgovia, al termine di una partita generosa ma un po’ nervosetta sul finale. Gli uomini di Eric Landry hanno ceduto il passo nei primi venti minuti, periodo in cui gli ospiti sono passati due volte. Un divario che i ticinesi non sono più riusciti a colmare, malgrado l’impegno. Domenica i Rockets saranno di scena in Vallese, ospiti del Sierre.