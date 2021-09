Secondo successo in tre incontri per il Lugano in Champions League. La squadra di Chris McSorley si è imposta per 5-3 a Skelleftea, in Svezia, contro una formazione già superata per 5-1 alla Cornèr Arena. Protagonista tra i bianconeri Luca Fazzini, che nel secondo periodo ha messo a segno una tripletta. Intanto il Lugano, con sei punti, è secondo in classifica nel gruppo E dietro al Tappare Tampere, che lo precede di due lunghezze e che dovrà affrontare domenica pomeriggio. Ieri i finlandesi hanno avuto ragione degli Eisbären Berlino all’overtime (5-4).