L’Ambrì Piotta ha rinnovato i contratti del difensore classe 1997 Christian Pinana e dell’attaccante classe 1996 Noele Trisconi. L’accordo con entrambi i giocatori prevede la cancellazione dell’opzione a favore della società per la prossima stagione trasformandola in un nuovo accordo triennale. Christian Pinana in carriera ha disputato 87 partite in National League (3 gol, 18 assist) in maglia biancoblù mentre l’ala Noele Trisconi ha collezionato 166 presenze con l’HCAP condite da 15 gol e 31 assist.