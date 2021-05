La partenza perfetta. Due partite, sei punti conquistati conto Repubblica Ceca e Danimarca. Il Mondiale della Svizzera è insomma iniziato nel migliore dei modi. E non tragga in inganno lo striminzito 1-0 contro Boedker e compagni: i rossocrociati hanno dominato in lungo e in largo la sfida, concedendo ai danesi la miseria di quattro – sì, 4 – tiri in porta.

«Ci siamo preparati bene prima del torneo – sottolinea Tristan Scherwey – e mentalmente eravamo pronti per queste prime due sfide. Con la Cechia abbiamo disputato una grande partita, mentre la seconda contro la Danimarca è stata totalmente diversa. L’abbiamo controllata per sessanta minuti, concedendo pochissimo ai nostri avversari: eravamo pronti a gestire uno scenario simile». Anche se, nell’hockey su ghiaccio, basta un niente per subire...