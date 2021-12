«La Spengler si fa, ma senza Ambrì». Queste le premesse di cinque giorni fa. «Lo spettacolo è assicurato», aveva dichiarato solo poche ore fa Marc Gianola. Ma la COVID-19 ha messo definitivamente il bastone tra le ruote alla Coppa Spengler. Che è stata annullata all’ultimo, perché ormai priva della necessaria autorizzazione. Sono le stesse autorità cantonali a precisarlo: «Il Cantone dei Grigioni ha ritirato l’autorizzazione di polizia sanitaria all’HC Davos per lo svolgimento della Coppa Spengler di quest’anno - si legge in un comunicato -. Attualmente è stato individuato un focolaio di casi di coronavirus tra i membri dell'HCD». Sono ben 17 i casi positivi tra giocatori e funzionari. «A seguito della situazione attuale, l'autorità cantonale ha quindi deciso che le condizioni epidemiologiche per lo svolgimento del grande evento non sono più date».