Riparte malissimo la sfida, per il Lugano. Ancora un clamoroso errore di piazzamento permette al solito Brunner di superare per la seconda volta Schlegel al 20’36’’. Al 25’51’’ arriva il pareggio; passaggio illuminante di Arcobello e da due passi il Fazz non sbaglia. Il Lugano preme, ma segna il Bienne: Loeffel fa la bella statuina e ancora Brunner batte Schlegel al 25’51’’. I bianconeri però non mollano e al 37’36’’ Müller trova il 3-3 con un missile dalla linea blu.