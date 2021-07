Lo straniero che non ti aspetti. È Troy Josephs il quarto gioatore di importazione del Lugano: lo ha comunicato ufficialmente il club bianconero. Il 27.enne nato a Whitby, nell’Ontario, affiancherà così Mark Arcobello, Mikkel Boedker e Daniel Carr. Sì, è lo straniero che non ti aspetti, anche se il popolo bianconero già lo conosce: Josephs ha indossato la maglia del Lugano nella fase conclusiva della passata stagione, totalizzando 3 reti e altrettanti assist in sette partite, sei di regular season e una di playoff. Proveniva dal Visp – formazione di Swiss League – e sembrava destinato a lasciare il Ticino dopo la traumatica eliminazione nei quarti di finale ad opera del Rapperswil. A lui, a dire il vero, non pensava più nessuno. Nessuno, Hnat Domenichelli a parte. Che lo ha ingaggiato con un contratto valido per la stagione 2021-2022, con opzione di rinnovo in favore della società bianconera. Il club ha affidato al comunicato la reazione di Chris McSorley: «Troy – ha dichiarato il coach – è un elemento ideale per il tipo di gioco che vogliamo fare. È un centro forte fisicamente, che va diretto verso la porta avversaria. Sono felice di poter lavorare con lui sin dall’inizio della preparazione sul ghiaccio».

Una coppia complementare

Che Josephs sia un centro – inteso come centro «puro» – è ancora tutto da dimostrare. La maggior parte della sua carriera l’ha trascorsa all’ala. Ma qusto particolare non sembra turbare più di quel tanto i sogni di Hnat Domenichelli. «Da quando è terminata la passata stagione abbiamo seguito con attenzione il mercato. Inoltre ho discusso con Chris McSorley a proposito del profilo del giocatore che desiderava. È emersa la volontà di avere a disposizione due stranieri che sanno giocare in maniera diretta sulla porta avversaria. Non lo nascondo: io volevo assolutamente riportare a Lugano Daniel Carr. Possiamo guardare a lui e a Josephs un po’ come a una coppia. In altre parole mi sono detto: «Se arriva Carr, prendo anche Josephs. E così è stato».

Un budget da rispettare

Ancora una volta, Domenichelli ha stupito tutti. Anche perché il direttore sportivo del Lugano aveva recentemente affermato di non avere fretta riguardo all’ingaggio di un quarto straniero e di voler attendere i primi «tagli» della NHL. «A dire il vero – precisa Hnat – il discorso sui tagli della NHL riguardava in particolare Carr. Ho discusso con Daniel e con il suo agente: quando il giocatore ha manifestato la sua volontà di tornare a vestire la maglia bianconera, non ho avuto dubbi».

Tornando a Josephs, i tifosi – che il Lugano sta cercando di riportare alla Cornèr Arena dopo un anno di porte chiuse a causa della pandemia – si attendevano probabilmente un altro nome. Non necessariamente una stella di prima grandezza, ma un giocatore abituato ad altri palcoscenici che non quelli della Swiss League elvetica. Di questi tempi è importante saper stuzzicare la fantasia dei tifosi: «Una squadra è un puzzle che non si costruisce unicamente con i nomi. Certo, avrei potuto portare in Ticino uno straniero con un palmarès più prestigioso per far contenti i nostri tifosi, ma in questo caso non sarebbero arrivati i vari Alatalo, Guerra e Müller. Da tempo diciamo che il Lugano ha un budget da rispettare ed è bene che tutti ne siano coscienti».

Grinta ed energia

In altri termini – ci permettiamo di dedurre – se ci fossero stati più soldi a disposizione, il nome del quarto straniero del Lugano sarebbe stato un altro. Domenichelli non è del tutto d’accordo: «Sono rimasto sorpreso da come Troy si sia facilmente e velocemente abituato al livello dell NL. È arrivato molto giovane in Europa, è cresciuto e sono sicuro che abbia le qualità per fare bene nel nostro campionato. È un elemento che porta tanta energia in pista e che può essere utilizzato nelle situazioni speciali, sia in superiorità che in inferiorità numerica. E ha già dimostrato di avere un certo fiuto del gol. Lo ripeto, una squadra è un puzzle da assemblare nel miglior modo possibile. Io sono soddisfatto e sono convinto che il nostro staff tecnico avrà a disposizione un gruppo competitivo.

Tra Champions e Giochi

Considerando pure gli impegni della Champions League, il Lugano affronterà la stagione con quattro stranieri oppure è ipotizzabile l’arrivo di un nuovo import, nonostante le restrizioni legate al budget? Il problema è che durante un weekend in cui saremo impegnati in Champions League, ci saranno pure le qualificazioni al torneo olimpico: rischiamo quindi di perdere diversi elementi, a scapito della nostra competitività. Vedremo allora se troveremo qualche giocatore disposto a darci una mano per un periodo limitato. In caso contrario, daremo piena fiducia ai nostri giovani.

Per quel che riguarda invece il mercato svizzero, al momento non vedo colpi possibili. Anche perché l’arrivo di qualcuno presupporrebbe la partenza di qualcun altro.

©CdT.ch - Riproduzione riservata