Nuovo rinforzo straniero per l’HC Lugano. Si tratta dell’26.enne attaccante canadese Troy Josephs, ala-centro left che ha appena terminato il campionato di Swiss League con il Visp. Il club bianconero e quello vallesano hanno raggiunto un accordo per il prestito del giocatore fino al termine della stagione 2020-21 sulla base di una licenza B. Josephs raggiungerà il Ticino in questi giorni e sarà immediatamente a disposizione dello staff tecnico.