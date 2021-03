Una rete nel derby, un’altra a Davos e un rigore trasformato nel successo del Lugano nei Grigioni. Troy Josephs ha subito ingranato la marcia giusta in questa sua esperienza in bianconero: «L’interesse del club è stata una piacevole sorpresa, ora voglio godermi questa avventura fino in fondo», afferma il canadese.

Veni, vidi, vici. Stavolta Giulio Cesare non c’entra nulla. E non è dato a sapere quanto Troy Jopsephs conosca la storia dell’imperatore romano. Fatto è che il canadese è arrivato in Ticino appena in tempo per il «warm-up» del venerdì mattina: la sera ha segnato una rete nel derby vinto contro l’Ambrì Piotta, si è ripetuto il giorno seguente a Davos e - come se non bastasse - nei Grigioni ha pure messo a segno un rigore. Non male come inizio. Come se Josephs giocasse alla Cornèr Arena da una vita.

Lui ride divertito: «Mah, io a dire il vero non ho avuto questa impressione. Tra la Swiss League e la National League la differenza di livello è importante. Il gioco è molto più veloce e i giocatori sono ovviamente più forti. Questo mi ha favorito, certo, ma ho comunque cercato di svolgere il più semplicemente possibile il mio lavoro. Sono contento di aver segnato due reti, di aver trasformato il rigore, ma mi auguro soprattutto di aver aiutato il Lugano a vincere queste due partite».

Amore a prima vista

Parte da lontano, la storia tra Troy Josephs e l’hockey su ghiaccio. Da Whitby, cittadina dell’Ontario dove è nato 26 anni fa. «Una storia comune a tanti ragazzini canadesi. I miei genitori mi hanno messo molto presto sui pattini ed è stato amore a prima vista. Ho giocato partite interminabili con i miei piccoli amici di allora: l’hockey è entrato nella mia vita e non ne è più uscito. Ho fatto parte della squadra della Clarkson University quando frequentavo il college e in seguito sono entrato a far parte dell’organizzazione dei Pittsburgh Penguins».

Era arrivato nel 2013, il draft da parte dei «Pens», ma Josephs non ha mai coronato il sogno di giocare in NHL: «Ho purtroppo subito un paio di infortuni che hanno rallentato la mia progressione. Inoltre la concorrenza oltre oceano è spietata. Ho fatto la mia esperienza tra AHL e ECHL e in seguito ho deciso di tentare la fortuna in Europa e di diventare un vero giocatore professionista».

Un piccolo shock

Prima tappa di questo viaggio, la Norvegia e la squadra dello Storhamar di un certo Patrick Thoresen: «Il club norvegese ha dimostrato un interesse nei miei confronti e io ho deciso di varcare l’oceano. Non dico che sia stato uno shock, ma il cambiamento di vita è stato importante (ride, ndr). Però mi sono divertito: sono arrivato in un bel gruppo, che mi ha subito accolto bene. Inoltre mi piace l’hockey europeo: amo molto le piste più grandi rispetto al Nordamerica, sono un giocatore a cui piace pattinare tanto. Ho apprezzato anche l’entusiasmo dei tifosi ed è un peccato che in Svizzera quest’anno si giochi a porte chiuse. Mi hanno detto che se ci fossero stati i nostri tifosi, al derby di venerdì scorso, negli ultimi minuti la Cornèr Arena sarebbe stata una bolgia».

Sognando Zermatt

Dopo la Norvegia, ecco la Svizzera. Nelle ultime due stagioni Josephs ha vestito la maglia del Visp. «Quando il club vallesano si è interessato a me, ho discusso con il mio agente e abbiamo deciso che per la mia carriera sarebbe stato interessante venire in Svizzera. In Vallese mi trovo bene: Visp è una piccola città, ma la gente è molto cordiale. Inoltre, non lontano, ci sono posti bellissimi da visitare come per esempio Zermatt, che adoro».

Una doppia opportunità

Dalle bellezze del Vallese a quelle del Ticino. Una passeggiata in centro a Lugano Troy Josephs se l’è già concessa: «Domenica abbiamo avuto un giorno libero e ho fatto un giro in città. Lugano è davvero splendida: peccato non poterne approfittarne appieno a causa della pandemia, ma ormai la situazione è questa e possiamo solo adattarci».

Intanto il canadese si gode l’opportunità di terminare la stagione in NL: «La chiamata del Lugano è stata una piacevolissima sorpresa. Dopo l’eliminazione nei playoff con il Visp avevo l’intenzione di continuare altrove la stagione e all’improvviso mi si è presentata questa occasione. Da un lato voglio godermi appieno questa esperienza e fare di tutto per aiutare il Lugano ad avere successo quando il coach mi darà la possibilità di scendere in pista. So perfettamente qual è il mio ruolo qui a Lugano. Dall’altro lato questa è pure un’opportunità per mettermi in luce in uno dei campionati più prestigiosi d’Europa. Chissà, se facessi bene...».

Grande carattere

Se il buongiorno si vede dal mattino, Troy Josephs ha tutte le carte in regola per impporsi anche in NL. Lo dirà il prossimo futuro. Con lui sul ghiaccio, intanto, il Lugano ha vinto anche le sue ultime due partite: «È stato molto divertente, anche se abbiamo subito un po’ troppe reti. So che il Lugano solitamente costruisce i suoi successi sulla solidità difensiva, ma sia con l’Ambrì Piotta, sia contro il Davos, la squadra ha dimostrato di avere un gran carattere. Nei Grigioni, nel secondo tempo, abbiamo lasciato che l’avversario approfittasse del suo momentum, ma vincere ai rigori è stato comunque bello».

