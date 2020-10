Buone notizie per l’inizio della nuova stagione della National League. Tutti i giocatori e lo staff delle 12 squadre della NL sono stati testati per la COVID-19 e i tamponi sono risultati negativi. I primi turni in programma oggi e domani, venerdì, potranno quindi essere giocati come da calendario.

All’Assemblea straordinaria della Lega lo scorso agosto, i club avevano deciso che tutte le squadre avrebbero dovuto sottoporsi ai test per il coronavirus tre giorni prima dell’inizio della stagione per garantire che i giocatori fossero in buona salute per dare il via alla stagione. «Siamo sollevati e felici che tutti i test siano stati negativi», afferma Denis Vaucher, direttore della Lega nazionale e della Lega svizzera. «In effetti, questo non significa solo che tutti godono di buona salute, ma mostra anche che i concetti di protezione che abbiamo sviluppato funzionano e che tutti gli interessati hanno dimostrato responsabilità personale». Oltre a tutti i giocatori e i membri dello staff, anche tutti gli arbitri della National League e della Swiss League sono stati testati per la COVID-19. Anche in questo caso, i tamponi sono risultati tutti negativi.