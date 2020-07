UBS grande sponsor sportivo oltre Atlantico: la banca elvetica si è assicurata per 20 anni il diritto di dare il nome al nuovo stadio del ghiaccio dei New York Islanders, squadra di hockey che milita nella NHL, la principale lega nordamericana. La struttura si chiamerà «UBS Arena».

L’impianto è situato nel Belmont Park in Elmont, nell’area metropolitana di New York, ed è destinato ad ospitare oltre 150 eventi annuali, riferisce un comunicato diffuso mercoledì sera. L’apertura è prevista per la stagione 2021-2022.