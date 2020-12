Anche al termine della prossima stagione non ci saranno retrocessioni in National League. Lo ha deciso l’assemblea generale, riunita ieri in via straordinaria. Alla base di questa scelta, votata all’unanimità dai vertici dei club, vi sono le incertezze economiche legate alla pandemia da coronavirus. Quella concernente la relegazione in Swiss League, non è ad ogni modo stata l’unica decisione importante presa durante il vertice. Si è infatti discusso, e molto, della questione stranieri. Ebbene, per la prossima stagione 2021-22 gli attori interessati hanno deciso di non cambiare. Continuerà insomma a valere la regola dei quattro giocatori d’importazione schierabili sul ghiaccio, con un massimo di otto licenze a disposizione delle società.