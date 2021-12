Un altro derby combattuto, un’altra vittoria bianconera. La quarta in cinque sfide stagionali. La squadra di Chris McSorley si è imposta 2-1 facendo la differenza nel terzo tempo. L’Ambrì ha difeso l’immediato 1-0 di Bianchi fino al 46’, poi un erroraccio di Ciaccio ha permesso a Josephs di pareggiare. Meno di cinque minuti dopo, in power-play, Arcobello ha trovato la rete decisiva.

Primo tempo

Al 3’45’’ Bianchi porta in vantaggio l’Ambrì Piotta con una conclusione dal cerchio d’ingaggio destro che sorprende Schlegel sul primo palo. Al 4’29’’ viene penalizzato Bertaggia. Il power-play di casa va più volte vicino al raddoppio, ma il portiere bianconero si salva. Al rientro di Bertaggia, si fa espellere Herburger. I leventinesi tornano a premere, ma è Carr a sfiorare il pareggio in shorthand con una bella azione personale. Al 12’43’’ tocca agli ospiti giocare per la prima volta in superiorità numerica per un fallo fischiato ad Isacco Dotti. Ci prova subito Fazzini, poi Ciaccio si prende gli applausi per una spettacolare parata col guantone su tiro ravvicinato di Carr. A fil di sirena Zaccheo Dotti ferma fallosamente Morini, impedendogli di pareggiare.

Secondo tempo

In entrata di periodo centrale il Lugano non sfrutta il suo secondo power-play. Al 24’, con Thürkauf espulso, è invece l’Ambrì a sprecare la terza superiorità numerica. Al 28’ i padroni di casa sfiorano la rete con Trisconi, servito sotto porta da McMillan. Un minuto più tardi è Thürkauf ad impegnare Ciaccio da pochi passi. Al 30’37’’ ci prova Riva, ma il suo tocco nello slot è troppo debole e centrale. Passano pochi secondi ed è Grassi a mancare il raddoppio su assist di Pestoni. La gara si trasforma in un continuo sali e scendi. Al 35’36’’ Burren scaglia il disco in tribuna rimediando una penalità. I bianconeri non ne approfittano, ma uno sgambetto di Zaccheo Dotti su Fazzini riconsegna agli ospiti una nuova superiorità numerica al 37’47’’. Con l’uomo in più, però, la squadra di McSorley continua a pasticciare. E il risultato non cambia.

Terzo tempo

Nei primi due minuti i bianconeri rischiano grosso perdendo più volte il disco in uscita dal terzo. Dopo un buon tentativo di Bertaggia, al 44’ è Guerra a mancare il gol su invito di Fazzini. Al 46’06’’il Lugano trova l’1-1 con Josephs. Decisivo il clamoroso errore di Ciaccio nel tentativo di giocare il disco dietro la porta. Il portiere leventinese, fin lì impeccabile, si riscatta al 47’ su un potente tiro di Müller. Un minuto più tardi Damiano si ripete su Bertaggia, poi è Heim a fallire la ghiotta opportunità per il nuovo vantaggio biancoblù. Al 50’29’’ Dal Pian ferma irregolarmente Herburger, regalando alla sua ex squadra la quinta superiorità numerica del match. Stavola a capitan Arcobello bastano sette secondi per portare segnare il 2-1 con un preciso diagonale all’incrocio. Cereda reagisce chiamando subito il time-out. Al 51’19’’ tocca di nuovo all’Ambrì giostrare in 5 contro 4 per un fallo di Herburger su Heim. L’occasione migliore capita a Bürgler, che “cicca” il tiro con la porta libera. Al 54’35’’ Wolf rischia di farsi male dopo una spinta di Zaccheo Dotti alle assi. Gli arbitri lasciano correre. A 35 secondi dalla sirena, con Ciaccio già richiamato in panchina, Carr lascia il Lugano in inferiorità numerica. L’assedio dell’Ambrì in 6 contro 4 non porta a nulla. La festa è bianconera.

