All’Ambrì non è bastata una prestazione ostinata per firmare il colpaccio a Zugo. Migliori della capolista per lunghi tratti della sfida, i biancoblù – scesi in pista con Östlund fra i pali – hanno pagato a caro prezzo la loro sterilità offensiva, finendo per inchinarsi ai Tori per 2-0. Decisiva, la rete messa a segno da Shore a inizio frazione centrale. A porta vuota è poi arrivato il raddoppio targato Simion. Per gli uomini di Cereda, che nel terzo tempo hanno perso Nättinen per infortunio, si tratta della seconda partita consecutiva senza gol all’attivo.

Primo tempo

Lo Zugo parte meglio ma non incanta. Due superiorità numeriche gestite in maniera piuttosto evanescente attestano infatti livelli di concentrazione mediocri tra le fila dei Tori. L’Ambrì fiuta la possibilità di capitalizzare gli svarioni dei padroni di casa, facendosi pian piano coraggio. Arrivano così ghiotte occasioni da rete per i biancoblù, lanciati anche da un discreto power-play. A vanificare il progetto di vantaggio leventinese, però, ci si mette l’imperizia in fase di rifinitura, palesata – tra gli altri – da Flynn, capace di sprecare tutto solo, a porta (quasi) vuota.

Secondo tempo

L’equilibrio si spezza al 22’31’’, quando Shore, approfittando di un disco perso malamente dagli ospiti, trafigge Östlund. Lo svantaggio non toglie però piglio e sfrontatezza agli uomini di Cereda, che continuano a impegnare severamente gli avversari. Il fuoco agonistico non fa però il paio con la lucidità necessaria. Come la prima frazione, anche il terzo centrale dell’Ambrì è contraddistinto da errori macroscopici sotto porta. Uno su tutti, quello in cui incappa Trisconi poco dopo il giro di boa della sfida.

Terzo tempo

L’Ambrì vuole giocarsela fino in fondo e, complice uno Zugo che sembra volersi limitare al compitino, si fa spesso pericoloso dalle parti di Hollenstein. Al 51’43’’ l’episodio che potrebbe cambiare tutto. Cadonau tocca duro Nättinen – costretto a rientrare negli spogliatoi claudicante – e si prende una penalità di partita. I 5’ di superiorità numerica a disposizione di Fora e compagni non fanno però altro che evidenziare ulteriormente quanto la porta avversaria sia stregata per i leventinesi. Nonostante gli stenti, i Tori riescono così a portare il vantaggio in porto, abbellendolo a porta vuota con Simion al 58’43’’.

