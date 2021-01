Il primo tempo si apre in maniera decisamente disastrosa per i biancoblù: dopo appena venti secondi Rowe segna al primo tiro in porta, mentre Kostner colpisce la traversa dieci secondi più tardi. È il riassunto della serata. Dopo 1’47’’ Clark - con Fora sulla panchina dei penalizzati - raddoppia. Di fatto la lancetta dei minuti non ha ancora fatto due giri che i leventinesi si trovano già sotto per due a zero e Luca Cereda chiama il time-out. Il canovaccio però non cambia: i biancoblù non riescono ad uscire dal terzo di difesa in maniera pulita e i padroni di casa pasteggiano, inanellando scorribande su scorribande dalle parti di Ciaccio. Così, al 12’59’’, arriva anche il 3-0 di Wetter, che porta alla sostituzione dell’ex portiere del Langnau in favore di Viktor Östlund. Quest’ultimo però capitola a sua volta al 19’38’’, quando una conclusione di Rowe trova la deviazione – tanto decisiva quanto sfortunata - di Hächler. Si chiudono così venti minuti da incubo per i leventinesi, sotto per 4-0 nel punteggio e per 20-6 nel computo dei tiri in porta.