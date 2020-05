Riuniti in assemblea alla PostFinance Arena di Berna, i club della Lega nazionale di hockey hanno preso alcune decisioni importanti riguardanti la prossima stagione. Tanto per cominciare, i campionati 2020-21 di National League e di Swiss League non prevederanno retrocessioni. Sarà però possibile la promozione dalla lega cadetta al massimo campionato, qualora il club vincitore del torneo di Swiss League soddisfacesse i criteri per l’ascesa. Anche il salto dalla MySports League alla Swiss League sarà possibile. Il campionato 2021-22 di NL potrebbe così contare tredici squadre invece di dodici.

In National League è stato inoltre introdotto un turno preliminare di playoff: a giocarsi un posto nei quarti di finale - in una serie «best of 3» - saranno le squadre classificatesi tra il 7. e il 10. rango al termine della regular season. Per le ultime due (11. e 12.) la stagione si concluderà subito.

Infine, tutte le formazioni disputeranno due partite in più (52 invece di 50), una casalinga, una in trasferta, denominate «giornate della solidarietà». Le avversarie verranno stabilite tramite un sorteggio le cui modalità non sono ancora state stabilite. Queste due gare si giocheranno se il campionato potrà effettivamente iniziare, come previsto, il 18 settembre o al più tardi in ottobre. National League e Swiss League hanno pianificato anche un calendario alternativo qualora non si potesse giocare prima di novembre.

Sull’aumento del numero di stranieri non si è ancora discusso. La prossima assemblea è prevista il 17 giugno.

