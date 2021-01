In cerca di riscatto dopo la sconfitta rimediata a Berna, l’Ambrì Piotta ha nuovamente superato lo Zurigo alla Valascia, trovando due punti preziosissimi. Una vittoria di carattere, conquistata con le unghie e con i denti grazie a una rimonta operata nel terzo tempo, che ha poi portato alla rete decisiva di Fora nell’overtime. La partita si è conclusa sul risultato di 2 a 1. Di seguito la cronaca del match.

Lo Zurigo parte forte e mette subito in difficoltà i leventinesi, trovando la rete d’apertura con Dominik Diem al 5’05’’, pochi istanti dopo il rientro di Phil Baltisberger da una penalità gestita maluccio dai padroni di casa. Una doccia fredda che sveglia i biancoblù, che pian piano si creano qualche chance dalle parti di Flüeler. In particolare guadagnandosi altri due power-play, poi però non sfruttati anche a causa dell’aggressività del box-play ospite, il primo della lega.