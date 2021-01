Il coronavirus torna a scompaginare i piani dell’Ambrì Piotta per la seconda volta in stagione. A causa di un caso di contagio all’interno della squadra, i leventinesi sono stati posti in quarantena. La partita prevista questa sera all’Hallenstadion contro gli ZSC Lion è stata rinviata a data da destinarsi. Si attende la decisione dell’ufficio del Medico cantonale sulla durata dela quarantena.