Colpo in casa Ambrì Piotta. La società biancoblù ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante finlandese Julius Nättinen per la prossima stagione. E i numeri del giocatore parlano chiaro: la scorsa stagione - si legge in una nota - ha militato all’ala, ruolo in cui ha riscoperto le sue migliori doti offensive totalizzando 55 punti in 54 partite (33 gol e 22 assist), prestazioni che gli sono valse il titolo di cannoniere dell’intera Liiga finlandese e la selezione nell’All Star Team. «Julius nasce come centro, è dotato di un grande fisico, di un buon pattinaggio e di un tiro secco. Cresciuto nel settore giovanile del JYP, il classe ’97 è stato draftato da Anaheim al secondo turno dopo la conquista della medaglia d’argento ai Mondiali U18 del 2015 con la Nazionale finlandese. Nelle stagioni 2015/2016 e 2016/2017 si è imposto nella Lega Juniori OHL con le maglie dei Barrie Colts (64 partite, 24 gol e 55 assist) e dei Windsor Fires (58 partite, 14 gol e 28 assist), squadra con la quale ha vinto la Memorial Cup, il massimo trofeo giovanile nordamericano».