Sei derby vinti su sei. Non succedeva dal 2011-12. Per riuscirci, il Lugano ha scelto il modo più clamoroso e beffardo. Fino al 57’07’’ l’Ambrì Piotta era meritatamente in vantaggio 4-3, grazie al poker di reti trovato nel periodo centrale. Poi, però, un gol dalla lunga distanza di Heed e un clamoroso autogol di Trisconi, con la porta leventinese sguarnita per una situazione di penalità differita, hanno ribaltato la situazione. Suri ha chiuso i conti a porta vuota per il definitivo 6-4.

Primo tempo

Dopo 30 secondi un errore di Arcobello dietro la propria porta mette l’Ambrì in condizione di colpire, ma Trisconi e Mazzolini sbagliano mira da due passi. I bianconeri rispondono un minuto dopo con Loeffel, poi è Schlegel a dover sbrogliare una confusa mischia nello slot. La squadra di Cereda non sfrutta il suo buon inizio e al 7’05’’ il Lugano passa in vantaggio con un tiro velenoso di Fazzini su cui Ciaccio non fa una grande figura. All’8’39’’ viene espulso Chiesa, ma il power-play leventinese non ingrana. Al 12’ si riaccendono i padroni di casa, fin lì andati al tiro solo 4 volte contro 8. Prima ci prova Bürgler con una deviazione insidiosa, poi Heed centra il palo in power-play (14’14’’) con una violentissima botta dalla distanza. Al 17’31’’ Boedker raddoppia dopo un’incursione di Bürgler, splendidamente lanciato da Heed. La prima frazione si chiude con Sannitz penalizzato.

Secondo tempo

Al 20’59’’ l’Ambrì accorcia le distanze con un tiro-appoggio di Fischer che sorprende Schlegel. Il Lugano accusa il colpo, i biancoblù insistono e al 23’56’’ trovano il 2-2 con un rasoghiaccio angolato di Perlini. Al 26’50’’ i bianconeri sfruttano l’espulsione di Müller per riportarsi in vantaggio con il debuttante Josephs, bravo a deviare un tiro di Heed. Al 27’57’’ è Arcobello ad accomodarsi sulla panchina dei cattivi: l’asfissiante power-play leventinese taglia le gambe ai padroni di casa e porta al 3-3 di Fora al 29’51’’. Nei minuti successivi la squadra di Pelletier si conferma disunita e sbilanciata. Gli ospiti continuano a farsi preferire e a mettere sotto pressione Schlegel, trovando il vantaggio al 37’59’’ con Müller, pescato nello slot da Kostner. Al 39’41’’ i bianconeri si innervosiscono per un sospetto fallo su Suri non sanzionato: la panchina riceve 2’ per protesta, Fazzini 10’ per un gesto di stizza.

Terzo tempo

Al 41’30’’ Sannitz va vicino al pareggio in «shorthand», servito da Boedker in contropiede: Ciaccio fa buona guardia. Al 44’04’’ Novotny lascia i leventinesi in 4 contro 5, ma il power-play luganese non sfrutta l’occasione, giocando senza convinzione. Il tempo passa: l’Ambrì Piotta evita rischi inutili, senza però smettere di insidiare Schlegel. Arcobello e compagni, dal canto loro, non sembrano in grado di cambiare marcia, perdendo dischi e duelli. Per Ciaccio ci sono solo parare di routine. Al 55’03’’ i padroni di casa hanno una nuova opportunità in superiorità numerica, per un colpo di bastone fischiato a Nättinen: anche stavolta ha la meglio il box-play biancoblù, pure pericoloso con Zwerger. Poco dopo il rientro del finlandese, però, Heed si inventa il gol del 4-4 al 57’07’’, con la complicità di Ciaccio. Il vero colpo di scena, però, deve ancora arrivare: al 57’34’’, in situazione di penalità differita e con Ciaccio fuori dai pali, Trisconi confeziona un clamoroso autogol per il 5-4 bianconero. A 20 secondi dalla fine, a porta vuota, arriva anche il 6-4 di Suri.

IL TABELLINO

Lugano – Ambrì Piotta 6-4(2-0, 1-4, 3-0)

Reti : 7’05’’ Fazzini 1-0. 17’31’’ Boedker (Bürgler) 2-0. 20’59’’ Fischer 2-1. 23’56’’ Perlini (Zwerger) 2-2. 25’50’’ Josephs (Heed, in 5c4, esp. Müller) 3-2. 29’51’’ Fora (Zwerger, in 4c5, esp. Arcobello) 3-3. 37’59’’ Müller (Kostner) 3-4. 57’07’’ Heed 4-4. 57’35’’ Sannitz 5-4. 59’40’’ Suri (a porta vuota) 6-4.

Arbitri : Tscherrig/ Stolc (Fuchs/Gnemmi). Penalità: 4x2’ + 2x10’ (Fazzini e Zangger) c. Lugano; 4x2’ c. Ambrì Piotta.

Lugano: Schlegel; Heed, Wellinger; Bürgler, Arcobello, Boedker; Loeffel, Chiesa; Fazzini, Morini, Suri; Nodari, Wolf; Lammer, Herbuger, Josephs; Romanenghi, Riva; Zangger, Sannitz, Haussener.

Ambrì Piotta: Ciaccio; Fora, I. Dotti; Zwerger, Flynn, Perlini; Hächler, Fiscer; Grassi, Novotny, Müller; Fohrler, Z. Dotti; Trisconi, Kostner, Mazzolini; Ngoy; Incir, Dal Pian, Kneubühler; Nättinen.

Note: Lugano s. Bertaggia, Traber, Lajunen, Walker (inf.) e Antonietti (in sovr.). Ambrì Piotta s. Bianchi, D’Agostini, Goi (inf.), Pezzullo, Pinana, J. Neuenschwander, Cajka e Rohrbach (in sovr.). Palo: 14’14’’ Heed. Time-out: 59’20’’ Ambrì Piotta, s. portiere dal 57’35’’ al 59’20’’ e dal 59’30’’ al 59’40’’. Premiati Heed e Perlini.

GLI ALTRI RISULTATI

Berna – ZSC Lions d.r. 2-3. Friburgo – Losanna d.r. 2-1. Rapperswil – Davos 2-4. Langnau – Zugo 4-5.

LA CLASSIFICA

1. Zugo 47/107. 2. Lugano 47/84. 3. Losanna 46/83. 4. ZSC Lions 47/81. 5. Friburgo 47/81. 6. Ginevra 46/78. 7. Bienne 46/75. 8. Davos 46/70. 9. Berna 47/53. 10. Rapperswil 47/50. 11. Ambri Piotta 47/47. 12. Langnau 47/31.

©CdT.ch - Riproduzione riservata