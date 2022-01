Cinque derby su sei. Il Lugano batte ancora l’Ambrì Piotta imponendosi 4-1 alla Cornèr Arena grazie alle doppiette di Josephs e Arcobello. Inutile, per i leventinesi, il gol del provvisorio vantaggio firmato in contropiede da McMillan dopo 6 minuti di gioco. I bianconeri hanno pareggiato ancora nel primo tempo, per poi trovare il 2-1 al 37’, in inferiorità numerica, punendo gli ospiti nel loro momento migliore. La squadra di McSorley ha poi dominato la terza frazione, trovando altre due reti. Da segnalare la buona prestazione di Fatton, confermato tra i pali nonostante la complicata serata vissuta martedì a Zugo. Di seguito la cronaca della partita, seguita da 5.669 spettatori.

Primo tempo

Nei primi cambi l’Ambrì Piotta mette subito alla prova Fatton con un paio di tiri senza troppe pretese. Al 2’40’’ Kostner non sfrutta un liscio di Stoffel, inceppandosi a tu per tu con il portiere bianconero. Al 3’20’’ è Morini a mancare una buona opportunità davanti a Conz. L’estremo difensore biancoblù è nuovamente decisivo al 4’50’’ su un tap-in di Bertaggia dopo tiro di Boedker. Al 6’18’’ McMillan parte in contropiede dopo un tiro mancato da Guerra e fredda Fatton all’incrocio, firmando il vantaggio leventinese. Al 7’10’’ Fatton rischia la papera su un diagonale di Bürgler che gli sfugge dal guantone. Al 9’45’’ Fischer ferma fallosamente Carr, regalando al Lugano la prima superiorità numerica della partita. Il box-play ospite ha la meglio su un impacciato power-play bianconero. Al 12’ Müller spreca l’ottimo suggerimento di Stoffel sparando a lato da buona posizione. Un minuto dopo Fatton è impeccabile su un tentativo di Fora. Al 13’08’’ è il palo a salvare i padroni di casa su tiro di Pestoni. Al 15’ Bertaggia è ben imbeccato da Boedker, ma Conz non si fa sorprendere. Il pareggio del Lugano arriva al 15’38’’: Fazzini rischia di perdere il disco sulla blu, ma riesce a ributtarlo dentro per Morini, che a sua volta lo serve ad Arcobello. Ritrovatosi improvvisamente solo davanti alla porta avversaria, il topscorer statunitense fa sedere Conz e insacca l’1-1. Al 17’48’’ si fa espellere Fohrler, ma il power-play bianconero non trova sbocchi neppure stavolta.

Secondo tempo

Dopo appena 45 secondi, Fatton rischia grosso giocando malissimo il disco con il bastone. Un suo compagno spazza l’area appena in tempo. Al 25’40’’ McMillan e Regin partono in contropiede sfruttando un’incomprensione in zona neutra tra Arcobello e Loeffel, ma il capitano bianconero recupera in extremis sporcando il tiro ravvicinato del centro danese. Attorno alla mezz’ora il Lugano si riaffaccia in attacco con un’azione personale di Alatalo e con un break di Arcobello, anticipato dall’uscita coraggiosa di Conz. È però l’Ambrì Piotta a condurre il gioco in questa frazione centrale, come conferma la lunga fase trascorsa in zona offensiva al 33’. Al 33’35’’, dopo un buon tiro di Riva respinto da Conz, Zwerger e Pestoni partono pericolosamente in break. Risolve tutto lo stesso Riva. Poco dopo ci prova Moses da azione di ingaggio, ma Fatton è attento. I leventinesi insistono e al 34’36’’ conquistano la loro prima superiorità numerica per una trattenuta di Guerra. McMillan ci prova con un assolo in slalom ma viene fermato all’ultimo, forse fallosamente. Gli arbitri intervengono al 36’25’’, punendo il bastone alto di Riva. L’Ambrì Piotta ha dunque un’altra ghiotta occasione, con anche 11 secondi in 5 contro 3, ma a segnare in shorthand, con un’azione meravigliosa, e Troy Josephs al 36’57’’. La Cornèr Arena esplode. I biancoblù non sfruttano i restanti 90 secondi di power-play, complice un Fatton ringalluzzito. Al 38’43’’ altra penalità contro il Lugano per uno sgambetto di Loeffel su Kneubühler.

Terzo tempo

L’Ambrì riparte con i restanti 42 secondi di superiorità numerica, impegnando subito un reattivo Fatton. Al 41’09’’ Fazzini ha una grande occasione per allungare, ma Conz si oppone. Il 3-1 arriva poco dopo, al 42’42’’: tiro al volo di Loeffel e deviazione vincente di Josephs. Al 43’50’’ Morini butta il disco in tribuna e regala all’Ambrì il suo quarto power-play. Il box-play di casa respinge tutto e si rende pure pericoloso con Carr. Al 46’51’’ Josephs si conferma «man of the match» guadagnando una superiorità numerica. Con Fohrler penalizzato, Pestoni va subito vicino alla rete in shorthand. Al 49’ ci prova due volte Boedker, ma Conz è attento. Un minuto dopo è Morini a sfiorare il 4-1 con una deviazione sotto porta, quindi ci prova Traber. I leventinesi sono in chiara difficoltà e al 51’52’’ si trovano nuovamente con un uomo in meno per un fallo di Grassi. In 5 contro 4 il Lugano pasticcia ancora, concedendo pure qualche pericolosa ripartenza. A 7 secondi dal rientro di Grassi, tocca a McMillan accomodarsi sulla panchina dei puniti. Stavolta la squadra di McSorley non si fa pregare e vola sul 4-1 con una spettacolare palombella di Arcobello al 54’01’’. Ormai frustrato, l’Ambrì incassa un’altra penalità al 57’18’’ con Zaccheo Dotti. Si chiude con una rissa tra le due panchine animata soprattutto da Chiesa, Traber, Fohrler e Fischer.

