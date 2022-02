La calma prima della tempesta. La pausa olimpica prima dello sprint finale. Il campionato di hockey si ferma per tre settimane ed è tempo di bilanci – ancorché non definitivi – per le squadre ticinesi. Dalla sosta natalizia – caratterizzata da quarantene un po’ per tutti e da rinvii che hanno spinto la Lega ad adottare una classifica secondo la media dei punti ottenuti – a quella per i Giochi di Pechino. Come si sono comportati Lugano e Ambrì Piotta durante il mese di gennaio?

La rinascita di Arcobello

In un mese i bianconeri sono scesi in pista otto volte: hanno conquistato 12 punti con una media, dunque, di 1.5 punti a partita. La ripresa a livello di risultati – con le tre sconfitte consecutive contro ZSC Lions, Zugo e Bienne – è stata traumatica, ma il peggio sembra passato. La squadra di...