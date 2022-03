Uno spiraglio, per continuare a sperare, si era nuovamente aperto. Il Berna, sconfitto per 5-2 nel derby contro il Bienne, aveva temporaneamente scoperto il fianco a un possibile affondo leventinese. E invece ieri sera, una volta di più, l’Ambrì Piotta non ha saputo cogliere l’attimo, sprecando un’occasione d’oro. L’ennesimo passo falso, forse quello decisivo, in una corsa verso i pre-playoff che sta sempre più assumendo i contorni di un lungo calvario privo di lieto fine.

Rabbia e occasioni sprecate

Il paradosso, risultato alla mano, è che al cospetto del Ginevra i biancoblù si sono fatti preferire per lunghi tratti. Creandosi occasioni interessanti in ognuno dei tre periodi, poi puntualmente scialacquate. Con tanto di ringraziamento da parte dei granata, che con un cinismo invidiabile hanno...