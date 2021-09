Quello che lo scorso febbraio era solo un foglio bianco, in quattro mesi è diventato un volume di 360 pagine ricche di storie, aneddoti, immagini e soprattutto, di emozioni. Già solo per questo «La Mitica e il suo domani» è più di un libro, ha rilevato, sabato all’auditorium di Banca Stato a Bellinzona, l’editore Raoul Fontana, nella presentazione ufficiale del volume che ripercorre la storia della Valascia. Il valore aggiunto sta anche nei filmati prodotti dalla RSI che si possono gustare scaricando l’applicazione HCAP-AR e poi passando il telefonino o il tablet sulle 11 fotografie contrassegnate da un simbolo. Altra particolarità del libro scritto da Luca Dattrino con la collaborazione di un team di 14 persone sta nel numero delle copie date alle stampa: 6.775, che corrisponde al numero di posti nel nuovo stadio multifunzionale, ma anche il numero di avviamento postale di Ambrì. Si tratta della maggior tiratura per una prima edizione in Ticino. Delle 6.775 copie, 3.000, ha rilevato il presidente dell’HCAP Filippo Lombardi, saranno regalate durante la festa biancoblù in programma il prossimo 12 dicembre agli abbonati della scorsa stagione che non hanno richiesto il rimborso delle tessere malgrado a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia non abbiamo potuto assistere a buona parte delle partite. Per loro e per tutti coloro che vorranno acquistarlo, si è augurato Luca Dattrino, il libro «la Mitica e il suo domani potrà essere - oltre ad un prezioso scrigno contenente, tra l’altro, le impressioni di giocatori ed allenatori che dagli albori fino ad oggi hanno trascorso momenti indimenticabili sul ghiaccio o alla transenna della pista biancoblù – anche una riparazione al torto subito dalla Valascia, che a causa della pandemia ha concluso la sua gloriosa storia in maniera triste senza la presenza dei tifosi. Ma ora si guarda avanti, al nuovo stadio multifunzionale che sabato 11 settembre ospiterà il primo incontro casalingo dell’HCAP. «L’entusiasmo dei tifosi lo saprà rendere caldo come la gloriosa Valascia» ha aggiunto Dattrino, riprendendo un auspicio espresso anche dal DS biancoblù Paolo Duca, per il quale il nuovo stadio «ci proietta verso il futuro permettendo di pianificare al meglio l’evoluzione della nostra società». E che, come rilevato sia da Curzio De Gottardi, membro della Direzione generale di BancaStato, sia dal vicesindaco di Bellinzona Simone Gianini, saprà riprodurre quella magia e quelle emozioni vissute dai giocatori, dai dirigenti e dai tifosi che dal 1959 ai giorni nostri hanno contribuito a scrivere la storia della mitica Valascia.