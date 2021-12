Lo si prevedeva intenso e combattuto e così è stato. Il quinto derby stagionale non ha tradito le aspettative della vigilia e ha regalato mille emozioni al pubblico della Gottardo Arena. Lo ha vinto il Lugano, che prosegue così la sua rincorsa verso zone più nobili della classifica. Un successo che permette ai bianconeri di festeggiare la quarta vittoria stagionale in un derby e di mettere in cassaforte il 15. punto nelle ultime sei partite. E la fiducia, adesso, è ai massimi termini. L’Ambrì Piotta non esce ridimensionato da una sfida che lo ha visto a lungo in vantaggio, ma ai leventinesi è ancora una volta mancato qualcosa per poter effettuare il salto di qualità. La classifica è sempre più delicata per la squadra di Luca Cereda, che dovrà assolutamente trovare le risorse psicofisiche per...