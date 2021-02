A Langnau è arrivata anche la settima vittoria consecutiva per il Lugano, impostosi 2-1. Un successo sofferto, più complicato del previsto, contro una squadra in difficoltà, scesa in pista con un portiere diciannovenne, due soli stranieri e l’infermeria affollata. La squadra di Serge Pelletier ha badato all’essenziale, correndo qualche rischio di troppo. Bravo Zurkirchen tra i pali, così come Haussener, autore di due assist sulle reti di Bürgler e Boedker. Di seguito la cronaca del match.

Primo tempo

Il Lugano inizia la partita con troppa sufficienza e poca convinzione, correndo subito qualche pericolo. Zurkirchen è fortunatamente reattivo, così come la linea di Herburger, Haussener e Bürgler. È proprio quest’ultimo a portare in vantaggio i bianconeri al 4’49’’ dopo uno scambio in transizione con l’ex Rockets. Per Dario è la dodicesima rete stagionale. Il gol non sveglia del tutto la squadra di Pelletier, che continua a a garantire il minimo sindacale. Al 13’ Chiesa si fa espellere, ma il power-play dei Tigers non punge. Nel finale si rivede il Lugano, più volte vicino al raddoppio.

Secondo tempo

Dopo aver sprecato un power-play in entrata (Fazzini è due volte pericoloso), il Lugano inizia a giocare con il fuoco, concedendo numerose ripartenze al Langnau. Zurkirchen si salva due volte a tu per tu con gli avversari, ma al 25’09’’ non può nulla contro Flavio Schmutz, che insacca l’1-1 dopo un liscio di Wolf all’entrata del terzo. Subito dopo Herburger viene penalizzato, ma è proprio lui a sfiorare la rete appena rientrato sul ghiaccio. Al 32’ un’altra dormita bianconera mette Dostoinov in posizione di colpire, ma il palo salva gli ospiti. Al 34’, con Zangger espulso, è Weibel a centrare lo stesso ferro. Nel finale il Lugano si desta: al 37’20’’ l’asta ferma Heed, al 37’45’’ Boedker segna il 2-1 con un bell’aggiramento in backhand.

Terzo tempo

Al 43’ Herburger si trova in buona posizione per superare Stettler, ma perde l’attimo nello slot. Nelle fasi seguenti i bianconeri stringono i denti con Fazzini penalizzato. Al 47’ ecco un altro pasticcio degli ospiti, che nel giro di pochi secondi sprecano un break favorevolissimo e cascano in un cambio scorretto. Il box-play resiste per la quinta volta. Al 49’ tocca al Lugano giocare senza efficacia con l’uomo in più. Nella seconda metà del periodo conclusivo i bianconeri badano all’essenziale. Al 57’22’’ Zangger spara incredibilmente a lato a tu per tu con Stettler. Al 58’26’’ il portiere di casa lascia spazio a un sesto giocatore di movimento, poi Walker si lancia per bloccare due tiri pericolosi. Il time-out di Franzén arriva a 20 secondi dalla sirena. Non cambia più nulla.

