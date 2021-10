Terza sconfitta consecutiva per il Lugano. Dopo le battute d’arresto contro Losanna e a Berlino in Champions League, i bianconeri cadono anche a Davos. Una sfida, quella nei Grigioni, affrontata in piena emergenza, considerate le assenze di Schlegel, Carr, Josephs, Herburger, Riva, Loeffel alle quali si è aggiunto l’ammalato Guerra. Di più: durante il secondo tempo, pagato a carissimo prezzo con tre reti subite, i ticinesi hanno perso pure Bertaggia. A nulla è valso l’ultimo periodo, più gagliardo e caratterizzato dalla rete di Morini. Da notare gli esordi stagionali per Ugazzi e Näser oltre a quello assoluto in National League di Werder.

Primo tempo

È un tiro in giravolta di Thürkauf, dopo 30’’, ad accendere il match: Aeschlimann è attento. Come lo è Fatton al 4’, su Bromé. Poi, per diversi minuti, la sfida si trascina, complici due squadre piuttosto disordinate. Il Lugano può giostrare in power-play dal 13’11’’, ma il doppio tentativo di Fazzini è disinnescato dal portiere di casa. Le migliori occasioni, poi, sono tutte del Davos. Dapprima Bromé sfrutta l’autostrada lasciata libera da Näser, facendosi però ipnotizzare da Fatton. Nell’ultimo minuto sono invece Ambühl e soprattutto Stransky a sfiorare il vantaggio. L’estremo difensore bianconero è ancora bravissimo.

Secondo tempo

La partita, per i bianconeri, inizia a precipitare al 27’. Vedova esulta invano (il disco supera la riga di porta ma è spinto dal suo guantone), Bertaggia e Barandun vengono alle mani e ad avere la peggio è il ticinese, che - cadendo - picchia il volto sul ghiaccio. Passano 2’ e il Davos segna con Schmutz, che scappa a Chiesa. Al 32’40’’ Alatalo viene penalizzato e Ambühl non perdona. Il numero 10 del Davos, al contrario, grazia gli ospiti al 36’ sbagliando un rigore. Al 38’ Stoop sigla il 3-0 dalla blu. Nel finale sono Morini e Werder ad alzare le mani al cielo, ma le immagini video non danno loro ragione.

Terzo tempo

Il primo a provarci è Chris Egli, la cui deviazione da sotto misura è preda di Fatton. Al 43’47’’ Fazzini ha sulla paletta il disco del 3-1, ma Aeschlimann dice di no. Poco male, perché subito dopo a esultare è Morini, autore di un preciso polsino all’incrocio. Brivido per Fatton al 46’, dopo un appoggio di C. Egli sottovalutato. Poco prima del 50’ si rendono pericolosi Alatalo da un lato e Schmutz dall’altro. Numero di Thürkauf al 52’, che da solo si beve la difesa grigionese per poi sbattere su Aeschlimann. Quest’ultimo è superlativo pure su Alatalo al 54’ in 4 contro 4. McSorley ha tolto il portiere al 59’, senza successo.

IL TABELLINO

Davos – Lugano 3-1 (0-0, 3-0, 0-1)

Reti :28’43’’ Schmutz 1-0. 34’14’’ Ambühl (Bromé, in 5c4, esp. Alatalo) 2-0. 38’02’’ Stoop 3-0. 43’47’’ Morini (Fazzini) 3-1.

Spettatori : 3.892.

Arbitri : Tscherrig/Stolc (Progin/Duarte).

Penalità : 3x2’ c. Davos; 4x2’ c. Lugano.

Davos : S. Aeschlimann; D. Egli, Wellinger; Wieser, Prassl, Ambühl; Heinen, Nygren; Stransky, Rasmussen, Bromé; Zgraggen, Jung; Simic, Nussbaumer, Frehner; Stoop, Barandun; Knak, C. Egli, Schmutz.

Lugano : Fatton; Alatalo, Wolf; Fazzini, Arcobello, Walker; Nodari, Müller; Bertaggia, Thürkauf, Vedova; Chiesa, Näser; Boedker, Morini, Stoffel; Ugazzi; Traber, Tschumi, Haussener; Werder.

Note : Davos senza Corvi (infortunato); Lugano privo di Carr, Herburger, Loeffel, Riva e Schlegel (infortunati) e Guerra (ammalato). Nel secondo tempo infortunio ad Alessio Bertaggia. Dal 58’34’’ Lugano senza portiere.

GLI ALTRI RISULTATI

Bienne – ZSC Lions 1-5. Friburgo Gottéron – Ajoie 4-1. Rapperswil Lakers – Ginevra Servette 4-2. Langnau Tigers – Losanna 3-4. Ambri Piotta - Berna 3-2.

LA CLASSSIFICA

1. Friburgo Gottéron 12/26. 2. Bienne 12/25. 3. ZSC Lions 11/23. 4. Zugo 12/23. 5. Davos 12/22. 6. Rapperswil Lakers 11/18. 7. Ambrì Piotta 11/18. 8. Lugano 12/16. 9. Losanna 10/14. 10. Berna 12/13. 11. Ajoie 11/9. 12. Ginevra Servette 12/9. 13. SCL Tigers 12/9.

