Venticinque punti - sì, 25 - nelle ultime dieci partite. Questo Lugano, dopo la prima pausa dedicata alla nazionale, è diventato una macchina quasi perfetta. Dopo aver perso - immeritatamente - a Friburgo, i bianconeri si sono immediatamente riscattati travolgendo un Losanna che ci ha capito poco o nulla. Solo nei primi venti minuti la squadra vodese ha saputo mettere in parziale difficoltà Arcobello e compagni. Poi, quando il Lugano ha alzato il ritmo delle operazioni, sulla formazione di John Fust è calata la notte.

Tanta pazienza

Alla sua terza uscita in quattro giorni, per il Lugano si trattava di gestire al meglio le energie. Sia mentali che fisiche. Non brillantissimi per una buona mezzoretta, i bianconeri hanno fatto la differenza grazie a pazienza e disciplina. Lo sottolinea pure uno...