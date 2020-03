Nessuna sorpresa. Il campionato svizzero di hockey su ghiaccio è terminato, lo hanno deciso i 24 club di National e Swiss League al termine di una conferenza telefonica tenutasi nella mattinata di oggi. L’impossibilità di allenarsi e di giocare per Ambrì Piotta, Lugano e Ticino Rockets ha fermato i campionati ancora prima di quelle che potrebbero essere le nuove misure del Consiglio federale. «È nostra responsabilità proteggere i nostri giocatori e la loro salute. Attualmente è questa la priorità», ha spiegato il direttore della Lega, Denis Vaucher. Domani, a Ittigen, i club si riuniranno nuovamente per decidere come chiudere la stagione. Il titolo verrà attribuito allo Zurigo, vincitore della regular season? Oppure il trono resterà vacante? Cosa succederà alle squadre di Swiss League ancora...