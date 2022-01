«Un pulmino da Claro a Torino per vedermi debuttare ai Giochi»

Nicole Bullo come Andres Ambühl. Anche per la 34.enne ticinese, pilastro della difesa rossocrociata e dell’HC Ladies Lugano , quelle di Pechino saranno le quinte Olimpiadi in carriera. Con lei abbiamo ripercorso un sogno a cinque cerchi iniziato a Torino 2006 e coronato dal bronzo di Sochi 2014.

Nicole, partiamo da Torino 2006, i Giochi a 200 chilometri da casa.

«Il ricordo più intenso è legato alla cerimonia d’apertura. Viverla per la prima volta è stato molto emozionante. La sfilata dura poco, ma ti senti al centro del mondo, in uno stadio pieno di gente. Nell’hockey femminile non siamo abituate al grande pubblico».

Avevi 18 anni. La convocazione fu una sorpresa o te l’aspettavi?

«Non la davo per scontata, ma ero abbastanza sicura del mio ruolo in squadra. Va detto che all’epoca la concorrenza...