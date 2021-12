I biancoblù trascinano ai supplementari lo Zurigo e intascano un punto al termine di un’ottima partita di sacrificio: finisce 2-3 a favore degli ospiti con la rete decisiva di Hollenstein. I leventinesi sono scesi in pista senza Zwerger e il solito Fora (entrambi non dovrebbero tornare prima della pausa per le Nazionali), mentre tra i pali viene confermato Conz.

I biancoblù passano subito in vantaggio – al primo tiro - con una precisa conclusione di Heim dopo 83’’. La reazione dello Zurigo non si fa attendere e in doppia superiorità numerica – espulso sia Incir, sia Hächler per quattro minuti – trovano subito la rete del pareggio con Andrighetto al 5’. I leventinesi lavorano bene in boxplay e si difendono con ordine dalle parti di Conz. All’11 un’ottima ripartenza dello Zurigo si trasforma nel primo vantaggio ospite: Azevedo porta a spasso la difesa leventinese e supera anche Conz per l’1-2. Pochi minuti più tardi è il palo a impedire a McMillan di pareggiare.

Nel periodo centrale è Kneubuehler a sfiorare la rete del pareggio, poi i padroni di casa si difendono ancora al meglio in boxplay. Al 28’ Schäppi e Isacco Dotti franano addosso a Conz (gli arbitri decretano il rigore), con l’estremo difensore che rimane sul ghiaccio per diversi minuti. Il cerbero giurassiano però si rialza e vince il duello con Azevedo. Cereda per dare una scossa inserisce McMillan insieme a Regin e D’Agostini, anche se il gol non arriva, neppure in powerplay. A una trentina di secondi dalla seconda pausa è Sopa a centrare i ferri della gabbia di Conz.

Nel terzo periodo spazio a Ciaccio, che entra al posto dell’acciaccato Conz. Al 41’25’’ McMillan in powerplay mette a segno il 2-2 e fa esplodere la Gottardo Arena. Al 49’ è invece un ottimo intervento di Ciaccio su Phil Baltisberger a meritarsi gli applausi della pista. Sulle ali dell’entusiasmo i leventinesi continuano a mettere pressione dalle parti di Flüeler, ma il gol decisivo non arriva. Si va ai supplementari: Heim sfiora la rete della vittoria, ma a decidere è Hollenstein al 64’.

IL TABELLINO

Ambrì Piotta – ZSC Lions d.s. 2-3 (1-2, 0-0, 1-0, 0-1)

Reti: 1’23’’ Heim (Bürgler) 1-0. 4’27’’ Andrighetto (Noreau, esp. Hächler) 1-1. 10’13’’ Azevedo (Krüger) 1-2. 41’25’’ McMillan (Bürgler, esp. Malgin) 2-2. 63’46’’ Hollenstein (Azevedo) 2-3.

Spettatori: 6.137.

Arbitri: Wiegand/Dipietro (Kehrli/Schlegel).

Penalità: 5x2’ c. Ambrì Piotta; 4x2’ c. ZSC Lions.

Ambrì Piotta: Conz (40’ Ciaccio); Hietanen, I. Dotti; D’Agostini, Regin, Trisconi; Fohrler, Z. Dotti; Bürgler, Heim, Kneubühler; Hächler, Fischer; Pestoni, Grassi, McMillan; Burren, Pezzullo; Incir, Kostner, Bianchi.

ZSC Lions: Flüeler; Weber, Geering; Hollenstein, Malgin, Andrighetto; Noreau, Marti; Azevedo, Krüger, Quenneville; Trutmann, P. Baltisberger; Diem, Sigrist, C. Baltisberger; Guebey; Sopa, Schäppi, Backman; Aeschlimann.

Note: ZSC Lions senza Bodenmann, Morant, Pedretti, Riedi e Roe (tutti infortunati).

GLI ALTRI RISULTATI

Ajoie – Losanna 1-6. Bienne – Ginevra Servette 1-3. Rapperswil – Friburgo d.s. 4-5. Langnau – Zugo 0-5. Berna – Lugano d.r. 2-3.

LA CLASSIFICA

1. Friburgo Gottéron 29/60. 2. Zugo 28/57. 3. Rapperswil Lakers 30/55. 4. Davos 27/54. 5. Bienne 30/52. 6. ZSC Lions 27/47. 7. Losanna 28/40. 8. Berna 28/39. 9. Lugano 29/38. 10. Ambri Piotta 29/36. 11. Ginevra Servette 29/35. 12. Langnau Tigers 29/27. 13. Ajoie 29/18.

