Prima della partita l’addetto stampa del «Rappi» si è lanciato in un’inattesa profezia: «Noi e l’Ambrì ci incontriamo per la sesta volta in stagione, ma probabilmente non sarà l’ultima». Come a dire: «Cari amici leventinesi, ci si rivede nei playout». Qualche ora più tardi, dopo la sconfitta biancoblù ai rigori, lo scenario predetto dal simpatico René ha preso più forma. La linea...