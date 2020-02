La Svizzera ha vinto il suo secondo test contro la Germania. A Olten, la nazionale sperimentale Under 25 di Patrick Fischer ha vinto 2-1 dopo i rigori. La Kleinholz pensava (e sperava) di esultare prima, durante il supplementare, quando Luca Hischier si è trovato a tu per tu con il portiere tedesco. Ma il tiro dell’attaccante del Davos si è stampato sul palo, flirtando poi con la linea di porta. Al di là dell’occasione, gli elvetici hanno dominato l’overtime forzando i tedeschi a chiamare un time-out per riordinare le idee e allontanare la pressione.

Bene la linea «adulta»

Sono dunque serviti i rigori per decretare un vincitore. Dopo gli errori di Nussbaumer e Riat, Hischier, Egli e l’attaccante del Lugano Fazzini hanno fregato il portiere avversario. E il rigore del ticinese, da solo, valeva la trasferta a Olten.

Prima dei rigori e del supplementari, la Svizzera è stata sicuramente attenta a non accumulare penalità. Il contrario di quanto accaduto alla vigilia, durante la prima sfida contro i tedeschi. Eppure, alla prima occasione in superiorità numerica la Germania è passata in vantaggio grazie a Eder. Gauthier Descloux, titolarizzato al posto di van Pottelberghe, non ha potuto evitare la rete.

Ad ogni modo, la Svizzera non ha dubitato. Anzi, splendidamente servito da Heim, Damien Riat ha firmato il pareggio. Intraprendente ma inconcludente ad Herisau giovedì, l’attaccante del Bienne a questo giro ha gonfiato la rete. La linea «adulta» Fazzini-Heim-Riat non a caso è stata la più pericolosa. Quella composta dai romandi Axel Simic, Valentin Nussbaumer e Gilian Kohler, in formissima giovedì, ha invece faticato. L’effetto sorpresa della vigilia è sicuramente venuto meno.I tedeschi sapevano cosa aspettarsi.

Ad aprile l’Italia a Lugano

Quali insegnamenti trarre da queste amichevoli, dunque? Senza dar loro troppo peso, il bilancio è comunque positivo. I neofiti si sono integrati bene e l’ambiente è parso positivo, mentre Patrick Fischer non si è dimenticato del suo credo: hockey propositivo e divertente. Il che non significa scordarsi della difesa. Al contrario, i difensori hanno offerto una prova di sostanza nonostante la fatica: giocare due sfide nello spazio di 24 ore non è stato evidente. Intanto, la Svizzera ha reso noto il calendario delle amichevoli pre-Mondiali: delle sei partite in programma, tre si giocheranno in Svizzera e una, venerdì 24 aprile contro l’Italia, a Lugano.

