Ha giocato meglio dello Zugo, ha creato di più, ha tirato di più e si è creato le occasioni più nette. Eppure, nonostante ciò, il Lugano ha subito la prima sconfitta di questo campionato. Al termine, va ribadito, di una prestazione che solo nel primo tempo non è risultata totalmente all’altezza, in particolare sul piano difensivo. Capita, è l’hockey. È lo sport. Lo Zugo, da formazione forte e scaltra, ha fatto ciò che doveva: si è sacrificato in un intenso gioco di contenimento, si è affidato alle tante parate difficili compiute da un ottimo Leonardo Genoni e ha sfruttato le sue occasioni. Facendo la differenza nei primi venti minuti in power-play.

Serate un po’ così

No, non si può dire che questo Lugano non ci abbia provato. Ma sì, ci sono notti così, in cui il disco di entrare proprio non ne...