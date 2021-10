Non basta giocare 25’ per riuscire a vincere una partita. In particolare contro una delle squadre più in forma del campionato: «Oggi siamo una buona squadra che può diventare un’ottima squadra», aveva detto Chris McSorley alla vigilia della delicata trasferta di Bienne. Il Lugano, però, alla Tissot Arena ha iniziato la partita senza essere né una, né l’altra. Sembrava una squadra fragile, quasi impaurita dalla verve offensiva dei padroni di casa: soprattutto nella prima metà del confronto i seeländer hanno mantenuto per lunghi tratti il possesso del disco, mentre i bianconeri hanno pensato quasi esclusivamente a difendere.

La capacità di soffrire – in particolare nel primo tempo e nei 100’’ in doppia inferiorità numerica sul finire del periodo centrale - ha permesso alla squadra di McSorley...