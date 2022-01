Una rimonta incompleta che lascia ancora una volta un po’ di amaro in bocca. L’Ambrì Piotta, sul ghiaccio di Losanna, alla fine ha dovuto inchinarsi per 3-2. A fare la differenza, in sostanza, sono stati soprattutto i passi falsi commessi nei primi 20’ di partita. I due gol incassati in poco più di sette minuti di gioco – l’ottima deviazione di Sekac e il fortunoso rimbalzo sul pattino di Fohrler – hanno fatto male ai leventinesi, che si sono ripresi solo dal secondo tempo in poi, con Cereda che ha deciso di modificare le linee per dare una scossa. Dopo aver dimezzato lo scarto con una bella combinazione fra Zwerger e Pestoni al 27’, i biancoblù non sono riusciti a girare la sfida: la terza rete, siglata da Baumgartner dopo due penalità ingenue sul conto degli ospiti, si è così trasformata...