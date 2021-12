No, il Lugano non ha perso il fluido magico che gli aveva permesso di conquistare – prima della pausa della nazionale – 18 punti nelle ultime sette partite. Alla ripresa del campionato ne sono arrivati altri tre contro il Davos, al termine di una partita vinta in rimonta e capace di regalare mille emozioni al pubblico della Cornèr Arnea. Un incontro che i bianconeri, dopo un inizio titubante e condito da qualche errore di troppo a livello di presenza difensiva, hanno in seguito dominato in lungo e in largo. Offrendo anche delle combinazioni davvero pregevoli.

Chris e il defibrillatoreE nonostante i sei dischi messi alle spalle di Aeschlimann, il Lugano la partita l’ha vinta in difesa. In particolare in box-play, quando è uscito indenne – tra gli applausi convinti dei tifosi – da poco meno di...