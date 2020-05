Lo sport professionistico, e quindi anche l’hockey, riparte. Anzi, può ripartire. Anzi no, potrebbe ripartire dopo le misure di allentamento prese negli scorsi giorni dal Consiglio Federale. Ma in questi mesi di enormi incertezze nulla è scontato, ancor meno tempi e modalità della prossima stagione del disco su ghiaccio. Ne sapremo qualcosa di più l’11 maggio, data in cui la Lega si riunirà in Assemblea per fare il punto della situazione e mettere a punto i diversi scenari possibili.

Allenamenti al via

Lo scorso campionato, interrotto bruscamente dal coronavirus, è ormai solo uno sbiadito ricordo. Nei giorni in cui la Svizzera avrebbe dovuto prepararsi ad accogliere i campionati del mondo di Zurigo e Losanna, i giocatori sono fini qui stati costretti ad allenarsi individualmente. Poco male, perché dall’11 maggio la preparazione a secco potrà riprendere in gruppo così come - allo stato attuale delle cose - le squadre potranno allenarsi sul ghiaccio a partire da inizio agosto. Il divieto di organizzare eventi con più di mille persone presenti - che si estende per ora fino a fine agosto - non tocca insomma da troppo vicino le società di hockey. Le ormai tradizionali presentazioni ai tifosi dovrebbero poter essere posticipate senza troppi affanni.

Quando si parte?

Lo scenario in seguito rischia però di complicarsi e di tornare avvolto da una fitta nebbia. L’inizio del prossimo campionato è previsto per il 18 settembre. Ma dubbi e incognite sono ancora parecchi. Anche e soprattutto perché la Federazione elvetica ha già fatto sapere che «per ricominciare sarà fondamentale che le partite possano giocarsi davanti ad un pubblico». Un «cas de figure» - come dicono i francesi con un’espressione particolarmente azzeccata - tutt’altro che scontato che dipende ovviamente dall’evoluzione della pandemia. Già costretti a sopportare perdite finanziarie economiche non indifferenti dopo il brusco stop dello scorso mese di marzo, i club sono disposti a posticipare l’inizio della stagione, ciò che comporterebbe comunque problemi organizzativi di varia natura non indifferenti. Quelli che, tanto per intenderci, sta affrontando proprio in questi giorni il mondo del calcio rossocrociato.

E la salute?

In un mondo dello sport che prova ad uscire dall’incubo della pandemia, la salute di tutti i protagonisti del grande carrozzone dell’hockey rimane primordiale. E i dubbi allora aumentano in modo esponenziale trattandosi di una disciplina di squadra e di contatto in cui il concetto di distanziamento sociale è semplicemente impossibile da applicare. Al netto delle misure di prevenzione che potranno essere prese, basterebbe il contagio di un solo giocatore per vedere crollare di nuovo un castello ricostruito con perseveranza e pazienza. Sarà allora estremamente interessante - se non addirittura decisivo - osservare quali saranno le proposte in merito alla salute pubblica che emergeranno dalla citata Assemblea della Lega. A meno che i club non considerino ancora prematuri discorsi di questo tipo. Ma prima o poi la questione andrà abbordata e - soprattutto - risolta.

Mercato in stand-by

In attesa di capire pure quali saranno gli scenari sportivi proposti - in particolare riguardo a promozioni e relegazioni - e di osservare come si muoveranno strategicamente gli sponsor delle squadre, il mercato delle due squadre ticinesi di National League è entrato in una sorta di stand-by. In questo senso l’Ambrì Piotta dispone di un piccolo e relativo vantaggio rispetto al Lugano. In effetti, come ha sottolineato il direttore sportivo biancoblù Paolo Duca, «la squadra per la prossima stagione è praticamente fatta». C’è da completare il contingente degli stranieri, ma storicamente il mercato degli import può attendere. Non c’è fretta di chiudere in maggio, insomma. È invece un po’ diversa la situazione del Lugano: il club ha chiesto al ds Hnat Domenichelli di attendere l’evoluzione della situazione prima di tornare a muoversi. E i bianconeri (in teoria...) non hanno ancora scelto il loro allenatore. In teoria, perché considerando il contesto - e i risultati ottenuti dal coach di Montréal - alla Cornèr Arena si va verso una conferma di Serge Pelletier.

