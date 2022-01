Non giocava una partita dallo scorso 23 dicembre, il Lugano. In queste tre settimane di pausa - con una quarantena di mezzo - i bianconeri non hanno perso la grinta, l’aggressività e la disciplina che avevano messo in mostra prima di Natale. È invece venuta a mancare un po’ di lucidità - e c’era da aspettarselo - soprattutto in fase offensiva. Contro gli ZSC Lions - reduci da cinque vittorie consecutive e già più volte in pista nel 2022 - è così arrivata una sconfitta di misura. Una battuta d’arresto che non mette però in discussione le basi del lavoro di una formazione bianconera che ha probabilmente solo bisogno di un paio di altre uscite per ritrovare le giuste sensazioni.

Un tempo all’arrembaggio

Fatto è che dopo un primo periodo equilibrato, il Lugano nel terzo centrale si è scatenato. Ha...