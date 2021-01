Una serata da incubo. Certo, lo Zugo è forte, è primo in classifica e non perde una partita entro il sessantesimo da una vita. Ma il Lugano ha deluso. Anche parecchio. Non ha funzionato nulla in casa bianconera e i Tori ne hanno approfittato subito. Nel primo tempo in particolare Hofmann e compagni hanno fatto ciò che hanno voluto, mentre i bianconeri sono rimasti a guardare. E dopo venti minuti la partita era già decisa.

Leader invisibili

Le assenze di Heed, Riva e Wolf pesano, nessuno dirà il contrario. Ma al Lugano è clamorosamente mancata la grinta, la voglia di battersi e di sacrificarsi su ogni disco. E questo è grave, indipendentemente dalla forza dell’avversario. Lo Zugo ha pattinato molto di più e ha vinto quasi tutte le battaglie fisiche mentre il Lugano balbettava hockey gestendo inoltre...