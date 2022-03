Dopo sei sconfitte consecutive, l’Ambrì Piotta è tornato a sorridere. Ma la vittoria ai rigori contro il Berna sa di beffa: i biancoblù hanno recuperato solo un punto agli Orsi, che a cinque partite dal termine della stagione regolare vantano ancora 9 punti di vantaggio sui leventinesi. I pre-playoff, insomma, sono sempre più lontani.

Primo tempo

L’Ambrì Piotta inizia spingendo: all’825’’ McMillan spara alto da ottima posizione. Al 14’03’’ Pestoni parte in contropiede: Grassi non controlla il passaggio del topscorer. Al 15’54’’ viene espulso Thiry: il power-play biancoblù non riesce mai a rendersi pericoloso.

Secondo tempo

Il periodo si apre con un’occasione per Simon Moser. È però l’Ambrì Piotta a passare in vantaggio: Bürgler recupera un disco dietro la porta, lo serve a Heim che, al volo, batte Wüthrich al 24’35’’. Poco dopo viene espulso Grassi: il box leventinese regge bene. Al 32’42’’ esce Beat Gerber: L’Ambrì Piotta ci prova, ma il disco non entra. Ed allora il Berna pareggia: il tiro di Jeffrey, in mischia, è deviato in fondo al sacco da Fohrler. I biancoblù trovano però subito il nuovo vantaggio: al 36’47’’, con Kast espulso, un forte tiro di Conacher è deviato in rete da Grassi.

Terzo tempo e overtime

Al 41’00’’ ecco la beffa: con Sciaroni espulso, Varone parte tutto solo in contropiede e batte l’incolpevole Juvonen. Al 51’12’’ Wüthrich compie un vero e proprio miracolo su Heim. Al 57’30’’ esce Goloubef: il power-play biancoblù non sfrutta però la ghiotta occasione. Al 59’41’’ è Conacher a ricevere 2’: i biancoblù resistono. Si va ai rigori: per l’Ambrì segnano Bürgler, Pestoni e Zwerger. Arriva la vittoria, che sa di beffa.

IL TABELLINO

Ambrì Piotta – Berna d.r. 3-2 (0-0, 2-1, 0-1, 1-0)

Reti: 24’35’’ Heim (Bürgler) 1-0. 35’27’’ Jeffrey (Moser) 1-1. 36’47’’ Grassi (Conacher, in 5c4, esp. Kast) 2-1. 41’ Varone (Bader, in 5c4!, esp. Sciaroni) 2-2. Rigori: D'Agostini -, Varone 0:1; Bürgler 1-1, Andersson -; Conacher -, Ruefenacht -; Pestoni 2-1, Kast -; Zwerger 3-1.

Spettatori: 6.211.

Arbitri: Stricker/Dipietro (Obwegeser, Kehrli).

Penalità: 2x2’ c. Ambrì Piotta; 5x2’ c. Berna.

Ambrì Piotta: Juvonen; Fora, I. Dotti; Bürgler, Heim, Kneubühler; Burren, Fischer; Pestoni, Grassi, Conacher; Fohrler, Z. Dotti; D’Agostini, McMillan, Zwerger; Pezzullo;Trisconi, Kostner, Bianchi; Neuenschwander.

Berna: Wüthrich; Goloubef, Henauer; Daugavins, Jeffrey, Moser; Andersson, B. Gerber; Fahrni, Varone, Bader; Thiry, C. Gerber; J. Gerber, Kast, Rüfenacht; Pinana; Sciaroni, Berger, Dähler; Näf.

Note: Ambrì senza Conz, Hächler, Incir, Regin (tutti infortunati) e Hietanen (ammalato); Berna privo di Scherwey, Untersander (infortunati), Kahun e Jan Neuenschwander (ammalati).

GLI ALTRI RISULTATI

Langnau – ZSC Lions 1-4. Rapperswil – Bienne 3-1. Ginevra – Zugo 4-0. Davos – Ajoie 3-0. Lugano – Friburgo 5-2.

LA CLASSIFICA con coefficiente di punti

1. Zugo 2,04/48/98 (174-115). 2. Friburgo Gottéron 2,04/46/94 (158-116). 3. Rapperswil-Jona Lakers 1,87/47/88 (150-118). 4. Zurigo Lions 1,83/48/88 (156-123). 5. Bienne 1,72/47/81 (144-120). 6. Davos 1,67/48/80 (136-120). 7. Losanna 1,61/46/74 (140-139). 8. Ginevra Servette 1,58/48/76 (132-124). 9. Lugano 1,50/48/72 (149-143). 10. Berna 1,28/47/60 (127-133). 11. Ambrì Piotta 1,09/47/51 (114-140). 12. Langnau Tigers 0,74/47/35 (124-187). 13. Ajoie 0,51/47/24 (85-211).

