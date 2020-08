Ripresa riuscita per Nino Niederreiter e Carolina. Gli Hurricanes hanno sconfitto i Rangers per 3-2 a Toronto, iniziando su una nota positiva la loro campagna dei playoff.

Carolina per superare la serie deve ancora vincere due partite. Infatti il primo turno dei playoff sarà l’unico a disputarsi con la formula del best of five, gli altri quattro si giocheranno al meglio dei sette incontri, secondo la formula abituale.